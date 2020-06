E’ attiva da qualche giorno sulle acque lacustri

Lago di Iseo: operativa la nuova motovedetta dei Carabinieri

Nuova motovedetta per gli uomini della Benemerita sul lago d’Iseo. Ha preso servizio di pattuglia da qualche giorno sulle acque del Sebino la nuova motovedetta dell’Arma dei Carabinieri in forza alla Compagnia di Chiari.

Il battello classe N202, è un concentrato di tecnologia e strumentazioni avanzate per la navigazione e la sorveglianza dello specchio lacustre. L’imbarcazione è il primo esemplare sino ad ora assegnato dotato di un sistema di propulsione ibrida costituito da un motore diesel abbinato ad uno elettrico che consente la navigazione per oltre un ora ad una velocità media di 4 nodi.

Un mezzo non solo utile ma anche rispettoso dell’ambiente. La motovedetta è particolarmente utile per il pattugliamento di siti naturalistici protetti che costituisce, oltre alla vigilanza sul rispetto delle norme sulla navigazione, sull’inquinamento e al controllo degli scali, compito specifico dell’attività quotidiana dell’equipaggio per la sicurezza sul lago d’Iseo.