Ladro seriale beccato dalla Polizia locale a Rovato.

Si tratta di W.J. classe 1967 originario del Ghana: ormai da mesi si presentava in un negozio del centro di Rovato e sistematicamente approfittando della distrazione del titolare impegnato a servire clienti. L'uomo per non dare nell'occhio rubava pochi capi firmati poco voluminosi ogni volta rendendo così difficile da parte del titolare realizzare nell'immediato gli ammanchi. Una volta individuato dalle telecamere chi poteva essere il presunto autore dei furti il titolare si è rivolto alla polizia locale spiegando la situazione.

Merce rubata per 1.500 euro

Poco tempo dopo, convinto di farla franca come sempre, si è presentato nuovamente nel negozio ma il titolare non si è fatto trovare impreparato e, come concordato, ha immediatamente contattato la Polizia locale. Gli agenti sono giunti sul posto nel giro di una manciata di minuti: la rapidità d'intervento ha permesso loro di acciuffare il ladro e accompagnarlo negli uffici per gli accertamenti di rito è stato deferito all'autorità giudiziaria. Il valore della merce rubata ammonta a circa 1.500 euro.