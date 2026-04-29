Ladro indossa zaino e un paio di scarpe rubati dal centro commerciale, fermato spintona il responsabile del negozio.

Furto al centro commerciale

É successo a Elnos Shopping a Roncadelle nel pomeriggio di ieri (martedì 28 aprile 2026): i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno arrestato un 25enne di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina impropria.

Ladro indossa la merce rubata e tenta la fuga

L’intervento all’interno di un punto vendita di articoli sportivi dove il giova ha rubato uno zaino ed un paio di scarpe che ha poi indossato tentando la fuga. Ma senza successo: è stato infatti fermato poco dopo aver oltre passato le barriere antitaccheggio dal responsabile del negozio. Il 28enne ha reagito con spintoni e minacce ma grazie anche all’arrivo dei militari, l’azione del giovane è stata contenuta e la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.

La buona notizia è che nessuna persona è rimasta ferita. Il 28enne si trova nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri operanti.