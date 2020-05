Ladri travestiti da addetti alla sanificazione: occhio alla truffa

Ladri travesti da addetti alla sanificazione: è l’ultima trovata dei truffatori, che nei giorni scorsi hanno tentato di colpire a Roccafranca e nella Bassa.

Ladri travestiti da addetti alla sanificazione

“L’unico servizio di sanificazione attivo è quello proposto dal Gruppo Margherita”. Lo ha ricordato alla cittadinanza il Comune di Roccafranca, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Rudiano, dopo che nei giorni scorsi sono stati segnalati dei tentativi di truffa: i ladri, fingendosi operatori, propongono alla vittima interventi di sanificazione con lo scopo di introdursi in casa per furti.

Bisogna dunque stare a attenti. “Il gruppo Margherita non telefona a casa per programmare interventi di sanificazione, ma deve essere contattata direttamente dagli interessati al numero 030 2054586. Si invita inoltre la cittadinanza a segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti: la Polizia Locale di Roccafranca allo 030 7092008 e i Carabinieri di Rudiano allo 030 716113.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE