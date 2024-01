Ladri si intrufolano in una villetta e prendono a calci la cagnolina fino ad ucciderla

Una vicenda che lascia sgomenti, e che vede protagonista una banda di ladri che si sono intrufolati in una villetta per poi prendere a calci la cagnolina fino ad ucciderla.

É successo nel comune di Marone, più precisamente nella frazione di Ariolo nel corso del fine settimana. Era sera, tra le 18 e le 20: in quel momento i proprietari erano a cena fuori. In casa era rimasta solo Laika, una cagnolina di cinque anni e del peso di meno di due chilogrammi. L'animale ha subito capito che qualcosa non andava: ha così iniziato ad abbaiare. I malintenzionati hanno così iniziato a prendere a calci la cagnolina, arrivando ad ucciderla. Laika è morta a causa delle gravi lesioni interne riportate.

Le parole di cordoglio della presidente Lndc Animal Protection

“Siamo vicini a questa famiglia distrutta dal dolore che ha subito una perdita insensata, un membro a tutti gli effetti della loro famiglia ora non c’è più. Erano semplicemente usciti a cena e la scena che si sono trovati di fronte una volta tornati a casa è qualcosa di inimmaginabile. I furti avvengono ogni giorno, ma non è possibile che qualcuno si allontani da casa propria e non solo rischi di essere derubato, ma persino di trovare senza vita i propri animali. Sappiamo che nella zona si sono già verificati altri furti, non sappiamo se si tratti degli stessi malviventi, ma gli abitanti sono spaventati. Noi abbiamo sporto denuncia e ci auguriamo che questi criminali vengano trovati al più presto per evitare che si ripetano atti di una tale e immotivata crudeltà. Laika ha fatto ciò che fanno i nostri animali, ovvero difenderci a tutti i costi e per questo è stata punita”, dichiara Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection.

In evidenza un'immagine d'archivio.