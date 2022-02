Ladri senza freni, dopo essersi arrampicati con agilità hanno fatto irruzione nell'appartamento

Attenzione!

Hanno messo sotto sopra le stanze alla ricerca di oggetti di valore.

Ladri in azione nel tardo pomeriggio a Rezzato.

Massima allerta

Questo quanto successo nel tardo pomeriggio di lunedì 14 febbraio nel comune bresciano. Fortunatamente in casa non c'era nessuno. I malviventi dopo essersi arrampicati con agilità sino al primo piano dell'appartamento per poi farvi irruzione, hanno letteralmente messo sotto sopra le stanze alla (disperata) ricerca di oggetti di valore da portare con se. Non si tratterebbe, tuttavia di un caso isolato. Pochi giorni fa, infatti, ad essere interessata dalla presenza dei ladri è stata la città di Salò sul lago di Garda. In questo caso, però, i malviventi hanno tentato di entrare nelle abitazioni con le persone al loro interno, cosa peraltro visibile dalle luci che si notavano dall'esterno.