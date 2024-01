Ladri prendono di mira un intero quartiere, paura in paese.

Ladri prendono di mira un intero quartiere

É successo nella serata di lunedì 8 gennaio 2024 a Poncarale. Il comune è stato preso letteralmente di mira dai ladri, a finire nel mirino dei malintenzionati, in particolare, le abitazioni di via Fiume, via Castagnari, via Martiri delle Foibe e via Dosso. La buona notizia è che si è trattato di furti tutti sventati.

Le urla dell'anziano hanno spaventato i malviventi che si sono dati alla fuga

I fatti sono stati poi segnalati anche sui social. Tra questi il furto in via Castagnari ha visto come vittima un anziano che si è visto entrare in casa i ladri verso le 19. Pare che siano riusciti ad entrare dal giardino scavalcando il cancello. Una volta dentro avrebbero fatto di tutto per forzare le serrature nonostante la presenza dell'uomo all'interno dell'abitazione. L'anziano però si è ben presto accorto della loro presenza. Sono state le urla dell'uomo a far si che i malviventi si dessero alla fuga.

In evidenza un'immagine d'archivio.