Ladri in azione, furti in tre chiese di San Paolo: «Siamo indignati».

Furti in tre chiese

Le chiese di San Paolo e delle frazioni nel mirino dei ladri.

Nei giorni scorsi infatti i malviventi sono entrati in azione in tre chiese, rubando soldi delle offerte ma non solo.

In un caso hanno forzato una porta finestra, mentre negli altri due hanno trovato le chiavi dopo aver forzato la porta della canonica. Nelle due chiese delle frazioni sarebbero stati rubati i soldi dalle cassettine delle offerte, mentre nel capoluogo sarebbero anche entrati nell'ufficio del parroco e portato via anche in quel caso i soldi delle offerte. Un colpo che ha lasciato il segno non solo a livello economico, ma anche e soprattutto a livello morale.

Il commento del sindaco

«Esprimo la mia indignazione e tristezza per la violazione di luoghi sacri di San Paolo – le parole del primo cittadino Alberto Pedretti - Rubare i soldi delle offerte, delle iscrizioni alle gite dei ragazzi o qualsiasi altra cosa mi fa veramente male. Sì, è un gesto davvero ignobile. Rubare in una canonica non è solo un furto materiale, ma anche un colpo alla comunità e ai valori di solidarietà e fiducia che la Chiesa rappresenta».

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova e la Polizia locale di San Paolo. La speranza è che si possa risalire a chi ha compiuto questo gesto ignobile, ma soprattutto che non si ripeta più. In paese infatti, come ha testimoniato il sindaco, grande è stato lo sconcerto per questo gesto ignobile che ha colpito tutta la comunità.