E' successo nella notte tra domenica e lunedì. Erano le 3.40 circa quando i malviventi sono entrati in azione e, dopo aver forzato la porta del chioschetto di via Mazzini, si sono introdotti nel locale.

Ladri in azione a Paratico: rubati 800 euro in piadineria

Hanno aspettato che non ci fosse in giro più nessuno per agire. Dopo aver forzato la porta della piadineria "Al porto" in zona Tengattini, situata di fronte alla chiatta prendisole, i malviventi si sono introdotti nel locale e hanno trafugato circa 800 euro in contati dal registratore di cassa. All'arrivo dei carabinieri della Stazione di Capriolo i ladri se ne erano già andati, ma grazie al sistema di telecamere installato dal Comune a sorveglianza dei parchi e dei parcheggi pubblici le indagini stannno procedendo. Grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Paratico, infatti, i carabinieri sono sulla buona strada per individuare e denunciare gli autori del furto.

"Sono veramente felice che l'installazione delle nuove telecamere abbia permesso alle Forze dell'ordine di svolgere un egregio lavoro - ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza, Christian Barbieri - Presto amplieremo questo già mirato sistema di videosorveglianza su tutto il territorio, controllando parcheggi e parchi in modo ancor più preciso".