Ladri fanno irruzione in casa in pieno giorno per la seconda volta in tre mesi.

Ladri fanno irruzione in casa in pieno giorno

É successo a Rezzato a poca distanza dal centro commerciale Cristallo questa mattina (giovedì 12 ottobre 2023) verso le 10: la coppia non era in casa, quando ha fatto rientro ha trovato l'abitazione a soqquadro come si può vedere dalle immagini che i proprietari hanno pubblicato sulle pagine social locali.

I vicini non si sono accorti di nulla, scatta la denuncia social

I ladri avrebbero quindi cercato nei cassetti per trovare qualche oggetto prezioso e del denaro. Il colpo è stato messo a punto senza che venissero disturbati, i vicini infatti non si sarebbero accorti di nulla. Cassetti ribaltati e vestiti e oggetti sparsi a terra. La denuncia social è stata inoltre l'occasione per i residenti in zona di far sentire il loro malcontento e la loro preoccupazione.