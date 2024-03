Ladri entrano in casa e uccidono il cane: la denuncia corre sui social.

Una tragica vicenda resa ancor più cruenta dall'uccisione di un anziano cane di 12 anni. Succede a Serle. E la denuncia corre sui social.

“Ladri, vandali, incivili: non so come chiamarvi. Siete entrati in casa mia, avete rubato tutto ciò che per noi era importante. Ma come se non bastasse, avete fatto del male e ucciso il nostro cane, indifeso e oltretutto anziano, che al massimo avrà abbaiato e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la sua casa e la sua famiglia. Siete dei mostri senza pietà”.