Ladri di notte: tombini come arieti per sfondare le vetrine di due negozi

Usano i tombini come arieti e sfondano le vetrine di due attività commerciali, è successo a Rezzato.

Ladri di notte al Policentro Cristallo

É successo nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 marzo 2023 al Policentro Cristallo. Ad essere presi di mira un negozio di abbigliamento e una pizzeria. I primi ad accorgersi, nella mattinata di ieri (martedì 7 marzo 2023) alcuni passanti che hanno subito allertato i carabinieri ed i proprietari delle attività commerciali in questione. Nel primo caso i malviventi hanno rubato vari capi di abbigliamento e scarpe, pochissimi gli spiccioli presenti in cassa. Quest'ultima così come il tombino sono stati poi abbandonati negli spazi esterni dell'attività commerciale.

800 euro in contanti

É stata invece svuotata la cassa della pizzeria, ben 800 euro in contanti: sono stati poi ribaltati tavoli e sedie. Per il locale in questione non si tratterebbe della prima volta: sono ben quattro le incursioni che ha dovuto subire nel corso degli anni. La penultima in ordine di tempo proprio qualche giorno fa e sempre con la stessa modalità, ovvero il tombino come ariete.

Nel complesso la zona in questione è spesso presa di mira proprio perché isolata, soprattutto dopo la pandemia si è svuotata divenendo il luogo di ritrovo di numerosi gruppi di ragazzi piuttosto rumorosi.