Ladri di Audi in azione a Capriano del Colle e nella Bassa

Calano le tenebre, tutti si godono il meritato riposo, ma quando sorge il sole… l’Audi non c’è più. Non c’è pace per Capriano del Colle e per la Bassa bresciana dove nelle ultime settimane sono stati messi in scena diversi furti a danno dei cittadini che ora non mancano di esprimere la propria preoccupazione.

Ladri di Audi in azione

A volte cannibalizzano le auto, asportando ruote, cerchi, specchietti, volanti, fanali, ma anche batterie e qualunque pezzo possa essere staccato e rivenduto illegalmente. Questa volta i ladri sono fuggiti sulle quattro ruote della loro refurtiva, tutte Audi: due volte in paese (la prima ai primi di settembre, la seconda a metà della scorsa settimana, nelle vicinanze di via IV Novembre), mentre un terzo furto è andato in scena a Manerbio all’inizio del mese.

