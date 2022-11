Ladri a tutte le ore, l'odissea degli abitanti

Rezzato meta privilegiata dei ladri.

Non solo di notte

É una triste realtà quella che ultimamente si trova a vivere il comune bresciano che quasi ogni giorno si trova a dover fare i conti con nuovi furti nelle abitazioni e a qualsiasi ora del giorno. Gli ultimi casi cronologicamente verificatesi risalgono a venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022. I colpi messi a segno dai malviventi si concentrano perlopiù in via Milano, come fascia oraria è stata sfruttata anche quella che inizia dalle 18, approfittando in questo modo del buio delle giornate più corte che l'autunno inoltrato porta con se.

Un fine settimana intenso

Nella serata di venerdì i ladri hanno passato in rassegna un paio di abitazioni confinanti riuscendo solo in un caso. Nel secondo, infatti, il rientro a casa del figlio della padrona di casa ha costretto i malintenzionati a fuggire. Sono comunque riusciti a rovistare al piano superiore dell'abitazione dove hanno rimediato qualche gioiello. Ben più ghiotto, invece, il bottino raccolto nella casa accanto risultato composto da monili d'oro e suppellettili in argento.

Il giorno dopo, sabato, i ladri sono entrati in azione in una zona a poca distanza sempre alle 18, accedendo all'abitazione direttamente dal balcone per poi fuggire poi da un altro balcone sul retro e portando con se una magra refurtiva. In entrambi i casi sono stati allertati i Carabinieri prontamente intervenuti sul posto.