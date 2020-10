Ladri a scuola a Offlaga, niente lezioni per i bambini LE FOTO

Aggiornamento delle 10.50

Gli alunni dalle 11 potranno tornare a scuola e alle loro lezioni. Le operazioni di sanificaficazione a seguito del furto si sono concluse, così come i rilievi dei carabinieri. Lo scuolabus raccoglierà i bambini delle frazioni nelle rispettive piazze alle 11 a Faverzano e alle 11.10 a Cignano.

Ladri a scuola a Offlaga

E’ successo questa notte. Stando alle prime ricostruzioni sembra che i ladri si siano introdotti nel plesso della primaria di Offlaga, da cui hanno rubato un computer portatile, un timbratore e altri oggetti. Sono poi fuggiti nella notte, lasciando agli operatori della scuola l’amara scoperta.

Saltano le lezioni

Un fatto che, oltre a causare un danno alla scuola, si è ripercosso anche su genitori e alunni delle elementari, nonché sui ragazzi delle due classi delle medie spostati nella mensa della primaria per garantire il rispetto degli spazi e delle norme covid. Gli studenti, arrivati come di consueto davanti ai cancelli dell’edificio, sono stati rimandati a casa per consentire la sanificazione straordinaria degli ambienti.

Una decisione che ha suscitato il malumore e le difficoltà dei genitori, che dopo essersi visti negare anche la proposta di sistemare temporaneamente i bambini nella palestra o in spazi sicuri, hanno dovuto riportare a casa i figli.