Lacrime per Luigi Martiri, era il pilastro del volontariato

Lacrime per Luigi Martiri: l’81enne, amato e benvoluto da tutti, era il pilastro del volontariato di Verolavecchia.

Addio a Luigi Martiri

Una persona di valore e dai grandi valori, che ha sempre reso l’aiutare gli altri una missione di vita. Mancherà Luigi Martiri, scomparso nei giorni scorsi all’età di 81 anni. Il verolavecchiese se n’è andato, ma il solco lasciato dietro di sè rimarrà in eterno, testimone di quanto fatto in tutti questi anni per la comunità. Per anni ha lavorato all’Ocean di Verolanuova e aiutato il nipote nel distributore attivo in paese, ma la sua partita più grande l’ha giocata nel volontariato, per cui si è speso a 360°.

Martiri, insieme a Sergio Zanetti, è stato fra i promotori dell’associazione Volontariando, realtà molto nota in paese. Donatore Avis, volontario della comunità parrocchiale, era conosciuto e amato da tutti i concittadini che ora si stringono alla famiglia. I funerali verranno celebrati oggi, sabato, alle 15 nella parrocchiale di Verolavechia.