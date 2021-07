Lacrime e commozione per Giuseppe Sandrini

Questa mattina, nella parrocchiale di San Benedetto Abate il parroco don Lorenzo Boldrini ha celebrato i funerali di Giuseppe Sandrini.

Bepi

Giuseppe Sandrini, per tutti Bepi, ha lasciato improvvisamente la sua famiglia, la sorella Maria, con la quale viveva, i cugini Carlos con Ines, e Antonietta. Questa mattina una numerosa folla commossa ha partecipato alla funzione per dargli l'ultimo saluto. Uomo semplice, grande lavoratore, che ha saputo vivere una vita ricca di fede ed impegno solidale come dimostra l'iscrizione ad Avis già nel 1970, anno della costituzione della locale sezione di Cigole e Pavone Mella, collezionando nella sua vita ben 102 donazioni. "Giuseppe è una persona che ha vissuto un cammino di fede molto bello, quotidiano e continuativo", ha ricordato il parroco nella sua omelia.