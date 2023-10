«Laboratorio Padernello»: formazione, artigianato e turismo esperienziale

Prende il via «Laboratorio Padernello» e il progetto è stato presentato con una conferenza stampa mercoledì mattina in Broletto a Brescia.

«Verso il Borgo»

Dopo il quinquennio di lavoro dedicato a «Verso il Borgo», Fondazione Castello di Padernello, Associazione Artigiani e Gruppo Foppa sono pronti a rilanciare programmando per altri cinque anni il lavoro che nelle intenzioni vuole trasformare il borgo della Bassa Bresciana in un punto di riferimento quantomeno nazionale per quanto riguarda la formazione professionale con particolare attenzione per il comparto artigianale inteso come bacino di nuove e assai remunerative storie imprenditoriali.

Il lavoro di tessitura istituzionale fatto con «Verso il Borgo» ha già dato ottimi frutti e domenica 29 ottobre per l’intera giornata le famiglie nel castello di Padernello, in Cascina la Bassa e in altre location potranno rendersi conto di come il futuro dei giovani può essere scritto anche con professioni antiche ma non vecchie, potenzialmente interessantissime. Ingresso libero al castello.

Domenica 29 ottobre

I rappresentanti dei principali soggetti coinvolti nel progetto, in conferenza stampa hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti fino ad ora e hanno richiamato l’attenzione sulla necessità che i responsabili amministrativi, in particolare Regione Lombardia, diventino parte attiva del percorso. A tal proposito Giovanni Lodrini, amministratore delegato del Gruppo Foppa ha sottolineato che domenica sarà presente l’assessore regionale Simona Tironi garantendo che non sarà solo una visita di cortesia.

Emozionato e grato a tutti i soggetti coinvolti, Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello, ha detto che l’idea è quella di allargare il progetto a tutte leTerre Basse attraverso la costruzione di relazioni con l’obiettivo di far crescere nuove generazioni di maestri d’arte e artigianato in un contesto di turismo esperienziale.

Più che soddisfatto e carico di energia per il futuro si è detto anche Bortolo Agliardi, presidente dell’Associazione Artigiani che ha ricordato come il progetto di «Verso il Borgo» non si sia fermato nemmeno durante il periodo del Covid anzi «dove c’è un problema c’è anche un’opportunità», ha detto, e quel periodo è stato occasione per sperimentare digitalmente nuove forme di formazione e comunicazione. «Siamo alternativi - ha aggiunto Agliardi - perché vogliamo insegnare mestieri considerando l’artigianato anche come una scuola di vita. Ci rivolgiamo ai giovani, certo, ma domenica sarà importante che a considerare ciò che significa “Laboratorio Padernello” vengano le famiglie».

«Laboratorio Padernello» ha il pieno sostegno della Provincia di Brescia che è inserita nella rete organizzativa grazie al lavoro di Fondazione Provincia di Brescia Eventi e per la Provincia mercoledì mattina in conferenza stampa c’era il consigliere Filippo Ferrari che ha sottolineato come la Bassa sia terra di grande produttività, progetti innovativi e anche «romantica», soprattutto d’autunno. Una terra da vivere.