Razzia di oche nella notte in Cascina Clarabella, la cooperativa sociale di Iseo molto conosciuta in zona perché da sempre impegnata nell’inclusione di persone fragili.

La volpe fa razzia di oche in Cascina Clarabella a Iseo

Questa mattina i ragazzi, quando sono arrivati per iniziare la loro giornata di lavoro, hanno trovato i resti di due delle quattro oche ospitate nel laghetto del parco. La brutta notizia si è diffusa in fretta in tutta la cooperativa e ha suscitato grande tristezza anche tra gli ospiti della comunità. Le oche sono infatti le mascotte della cooperativa e un’attrattiva per tutti quanti arrivano in Clarabella per acquistare il vino, soggiornare in agriturismo o pranzare all’agriristoro.

“È stato un bruttissimo risveglio e purtroppo non è la prima volta che la volpe viene a visitarci - racconta Elvira Pievani -. A gennaio l’animale selvatico aveva fatto incursione nel nostro pollaio facendo razzia di tutte le sette galline e del gallo. Crediamo che la volpe abbia i cuccioli da sfamare e che per questo si sia spinta fino a qui, attaccando le nostre oche”.

Il primo pensiero dei ragazzi di Clarabella è stato di mettere in sicurezza le due oche superstiti. La mattina è trascorsa tra i tentativi di attirarle e toglierle dal laghetto. Per fortuna, i due animali, traumatizzati dall’attacco subito, si sono lasciati prendere. Ora sono in viaggio per un’altra cascina, in un luogo più sicuro per loro.