La Vittoria torna a casa: c'è intesa tra il Comune e la Fondazione

"È con piacere che possiamo finalmente dire che dal prossimo anno la storica Fondazione La Vittoria tornerà nella sua casa: Adro!".

Fanno davvero bene al cuore le parole contenute nel comunicato congiunto sottoscritto dal sindaco di Adro Paolo Rosa e dal presidente della Fondazione La Vittoria Emanuele Quartini, che chiudono con un «happy end» la lunga e intricata diatriba giudiziaria sorta attorno alla sede storica dell’asilo, in via Castello.

«Abbiamo raggiunto un accordo per far ripartire con una nuova veste la Fondazione nella sua naturale collocazione sociale, dando uno sviluppo ulteriore e più adeguato alle esigenze normative odierne continuando a perseguire gli obiettivi che i fondatori avevano indicato ormai più di cento anni fa - hanno proseguito Rosa e Quartini - Non solo scuola, ma una Fondazione che rappresenterà le associazioni di volontariato, le fondazioni, le cooperative che ne faranno parte e farà da soggetto aggregatore per tutti i progetti sociali e di interesse della comunità adrense e dei paesi limitrofi. La Fondazione crescerà e grazie alla collaborazione con le altre realtà locali, diventerà un ente del terzo settore in grado di partecipare a bandi e indirizzare fondi sul territorio per la promozione di quello per cui la Fondazione è nata: comunità, famiglia, bisogni delle persone svantaggiate, anziani e persone in difficoltà».