La vita ai tempi del Coronavirus: nasce “La mia quarantena”, il diario dei nostri lettori

C’è chi riflette, chi riordina casa, chi cucina senza sosta, chi si da al fitness, ma anche chi continua a lavorare fuori di casa o fra le mura domestiche. Sono tanti i modi scelti da bresciani per affrontare l’isolamento. Nasce così “La mia Quarantena”, il diario di bordo dei nostri lettori per raccontare la vita ai tempi del Coronavirus

“La mia quarantena”, il diario dei nostri lettori

Come state? Cosa fate durante la giornata? Ma soprattutto, quale sarà la prima cosa che farete una volta “liberi”? L’isolamento forzato causato dal CoVid-19 ha costretto tutti a chiudersi nelle proprie abitazioni per evitare il contagio cambiando la vita, stravolgendo le abitudini e costringendo le persone a crearne di nuove. Sui social ognuno mostra il proprio pezzetto di quotidianità: qualcuno passa il tempo con la propria famiglia, altri solo con i propri pensieri, altri ancora invece continuano a lavorare anche seduti al tavolo del soggiorno e chi deve uscire di casa per continuare il proprio impiego. C’è chi si reinventa, chi si improvvisa chef, ma anche comico per riempire le giornate e strappare un sorriso, chi coltiva i propri interessi.

E voi cosa fate? Questo è un momento storico unico da raccontare anche tramite la vostra voce.

Inviateci i vostri racconti

Nasce l’iniziativa di Prima Brescia (e quindi Chiari Week, Manerbio Week, Montichiari e Garda Week) “La mia Quarantena”, dove ognuno può sentirsi libero di raccontarci e condividere la sua routine quotidiana, condividere i propri pensieri e le proprie riflessioni, i consigli su come pensate sia meglio affrontare questo periodo e cosa fare in casa per occupare il tempo, ma anche la prima cosa che vorrete fare una volta tornati alla normalità.

Potrete inviarci i vostri racconti inviando un messaggio al nostro numero WhatsApp 345 6606274, alla pagina Facebook di Prima Brescia, nella sezione messaggi, oppure alla mail redazione@primabrescia.it Se volete potete specificare nome, cognome e comune d’appartenenza, oppure saranno pubblicati in forma anonima. E se volete anche una vostra fotografia.

I messaggi verranno pubblicati suo prossimi numeri dei nostri settimanali, in uscita da venerdì 10 aprile nelle edicole, ma anche online.

