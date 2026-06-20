La Verolanuova di ieri e di oggi in 80 scatti fotografici

La bellezza della Verolanuova di ieri e di oggi in 80 quadri realizzati dal fotografo Virgilio Gilberti e donati dal Lions Club Bassa Bresciana alla Fondazione Gambara Tavelli.

Gli scatti di Gilberti per raccontare Verolanuova

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L’obiettivo è portare un po’ di gioia e, perché no? farli sentire un po’ più a casa. Mercoledì 10 nell’Rsa è avvenuta la cerimonia di consegna con Giuliano Tirelli, presidente della Fondazione Gambara Tavelli, il Consiglio di Amministrazione della RSA, il sindaco Stefano Dotti , gli assessori comunali, i Soci del Lions Club guidati dalla presidente Silvia Fidanza, e naturalmente il fotografo Virginio Gilberti.

“L’idea del progetto è nata da un confronto tra la Rsa e il Consiglio di Amministrazione, ed è stata immediatamente accolta con entusiasmo dal Lions Club. La scelta è stata maturata anche grazie al dialogo avuto con la Professoressa Laura Bonanni, Primario di Neurologia presso l’Ospedale di Chieti e ricercatrice di fama internazionale specializzata nello studio della malattia di Alzheimer-, ha spiegato la presidente Fidanza – Il progetto ha l’obiettivo di trasformare gli ambienti della struttura in autentici luoghi di vita, oltre che di cura. Attraverso interventi ambientali mirati, si intende creare un contesto residenziale accogliente, stimolante e rassicurante, capace di migliorare la qualità della vita degli ospiti, favorendone il benessere psicologico, l’orientamento e il legame con la comunità di appartenenza.”

I quadri raccolgono fotografie scattate da Gilberti e cartoline storiche che ritraggono i luoghi simbolo del paese: la piazza, il Parco Nocivelli, Palazzo Gambara, la Basilica con le tele del Tiepolo, oltre a suggestive viste aeree di Verolanuova. Le immagini hanno l’intento di evocare ricordi e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Tra i benefici attesi dall’iniziativa figurano un maggiore orientamento spazio-temporale degli ospiti e un incremento delle opportunità di socializzazione.

“Il rapporto di “amicizia” tra la Fondazione Gambara Tavelli e i Lions della Bassa Bresciana è un legame di lunga data, costruito attraverso numerose iniziative di sostegno e di vicinanza agli anziani ospiti della nostra RSA – ha dichiarato Tirelli – Il dono inaugurato nei giorni scorsi rappresenta, a mio avviso, il contributo qualitativamente più significativo ricevuto dai Lions: un intervento pensato non solo come gesto di generosità, ma come azione concreta orientata al benessere delle persone e alla vivibilità dell’intera struttura. L’idea delle installazioni nasce da uno studio attento degli ambienti e dalla volontà di renderli più familiari per gli anziani, offrendo punti di riferimento visivi riconoscibili, immagini dei luoghi del loro paese, che li aiutino a orientarsi meglio in corridoi spesso anonimi e simili tra loro. Questo progetto si inserisce in un percorso più ampio che la nostra Fondazione sta portando avanti con convinzione: aumentare la personalizzazione degli spazi, rendere gli ambienti più accoglienti e vivibili, e far sì che ogni anziano possa sentirsi realmente “a casa” all’interno della nostra Rsa”.

Anche il sindaco Dotti ha espresso una grande soddisfazione:

“La Fondazione sta vivendo una forte evoluzione, grazie anche alla grande ristrutturazione messa in atto, questa iniziativa dei Lions, conosciamo bene il loro impegno per il territorio che si traduce in una grande serie di attività diverse, ma sempre di grande valore, vuole personalizzare gli spazi in modo da far sentire un po’ più a casa gli ospiti grazie alle foto di Virginio. Non possiamo che ringraziare la presidente Silvia Fidanza e tutti i membri del Lions club che dimostrano sempre una grande sensibilità verso il territorio e verso l’Rsa”.

Virginio Gilberti ha curato la realizzazione delle fotografie e la selezione delle cartoline storiche, successivamente trasformate negli 80 quadri esposti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari che hanno provveduto ad allestire i corridoi della struttura con le opere.