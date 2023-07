La speleologa di Adro è fuori dalla grotta di Bueno Fonteno

La speleologa di Adro Ottavia Piana è fuori dalla grotta di Bueno Fonteno.

Per la speleologa di Adro la fine di un incubo

Un'ottima notizia quella arrivata poco fa, dalle 13,45 di oggi (martedì 4 luglio 2023) Ottavia Piana, la speleologa infortunata nella Bueno Fonteno dove era rimasta bloccata a 150 metri di profondità da domenica 2 luglio 2023, è fuori dalla grotta.

I soccorsi

In questo momento è in corso il trasporto verso l’elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, per il trasporto in ospedale a Brescia. Seguiranno aggiornamenti.

Intervento difficile

Le condizioni ambientali hanno reso le manovre molto complesse, anche per la pioggia di stanotte, che ha parzialmente interessato anche l’interno. L’incremento della portata d’acqua sui salti verticali ha reso impraticabile la zona sopra il pozzo da 50 m.