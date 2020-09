La spedizione sul Bajkal e la salita all’Ebrus: la doppia impresa di Federico Barucco. Il trail runner ha affrontato con successo queste due sfide a pochi giorni di distanza.

di Valentina Pitozzi

Federico Barucco non è di certo nuovo a esperienze “estreme”, ma quest’anno si è misurato con situazioni che l’hanno decisamente messo alla prova alzando, come si suol dire, l’asticella per il futuro.

Il trailer, già atleta del travagliatese AV Sporting Team, si trova attualmente in Russia dove nei mesi scorsi ha tentato (riuscendoci) ben due imprese degne di nota: la spedizione sul lago ghiacciato Bajkal e la salita sul monte Elbrus, montagna più alta d’Europa con i suoi 5.642 metri.

Da Mosca, in attesa che riaprano le frontiere per rientrare in Italia, ci ha raccontato la sua “avventura nell’avventura”.

In pillole

Durante l’inverno siberiano, Barucco ha sfidato temperature che hanno sfiorato i -30°C compiendo la traversata del bacino di acqua dolce più profondo e capiente del mondo in soli sette giorni con l’ultrarunner iseana Graziana Pè.

L’atleta ha voluto proseguire con un altro importante progetto: il trekking sulla cima più significativa del Caucaso. Senza ossigeno e in totale autosufficienza, ha toccato la vetta insieme ad altri 8 componenti di una compagnia internazionale.

Il futuro

“Il 2020 si conclude con queste incredibili esperienze – ha spiegato l’atleta della Marathon des Sables e del Tor des Geants – Per il 2021 ho in serbo una spedizione nel Circolo polare artico per ammirare l’aurora boreale e l’UTMB in Francia”.

