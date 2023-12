Un regalo di Natale davvero speciale: una stanza polifunzionale dedicata alle mamme e ai papà dei bambini malati per poter stare insieme come una famiglia anche lontano da casa. Dietro al dono c’è la grandissima solidarietà dell’associazione colognese Un sorriso per Matteo ed Ettore, a riceverlo è stata invece la Casa Ronald di Brescia, realtà che offre ospitalità e assistenza ai piccoli e alle famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera.

La solidarietà in una stanza per bimbi e famiglie di Casa Ronald Brescia

Tra le mura della struttura, situata alle pendici della Maddalena, era passato anche il piccolo Matteo Ventura, scomparso nel 2015 a soli 7 anni. L’affetto, l’umanità e il sostegno ricevuto in quei giorni difficili non sono stati dimenticati da mamma Sara e da tutta la sua famiglia, oggi riunita nell’associazione, che ha portato avanti questo progetto grazie al sostegno di Itas. Situata al primo piano della struttura, la stanza è stata completamente riqualificata, dotata di un’ampia zona living, uno spazio per lo smart working e un’area con libri, giochi e un pianoforte per i più piccoli, aperta 24 ore su 24.. Sulla parete campeggiano i nomi di Matteo ed Ettore, a cui è stata dedicata la stanza, «nella convinzione di ritrovare i loro sorrisi in quelli dei piccoli ospiti che quotidianamente utilizzeranno questo spazio», hanno commentato da Casa Ronald.

I sorrisi di Matteo ed Ettore continuano a splendere

«Siamo davvero orgogliosi del remodelling della stanza polivalente perché siamo sicuri che possa essere un ulteriore spazio per donare momenti di spensieratezza e relax alle famiglie in cura lontano da casa - ha spiegato Martina Ferrari, House manager della struttura di Brescia - Ringrazio dal profondo del cuore Un sorriso per Matteo ed Ettore per questo dono e tutti coloro che hanno contribuito al progetto, ma anche a coloro che hanno organizzato la tradizionale Festa di Natale di Casa Ronald».

Canti e bancarelle, infatti, hanno fatto da cornice alla bella inaugurazione, avvenuta alla presenza delle famiglie dei due bambini, del referente di Itas Giuseppe Consoli che ha ribadito l’intenzione di continuare a mettersi a disposizione della solidarietà e di Laura Panni direttrice operativa della struttura. «Credo che questa connessione con le famiglie sia funzionante e debba essere coltivata sempre di più - ha aggiunto - Sempre più inoltre si sente la necessità di portare anche i fratellini e le sorelline, per farli stare vicini al bambino in cura. Noi come Casa Ronald vogliamo continuare a supportarle».