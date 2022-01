Montichiari

L'appello della Cooperativa La Sorgente: "è indispensabile che questi ragazzi abbiano pari opportunità di raggiungere il centro"

La solidarietà chiama: cercasi volontari per il trasporto dei disabili. E' l'appello della Cooperativa La Sorgente di Montichiari per garantire il trasporto degli utenti che frequentano i Cdd (centro diurno disabili).

"E' indispensabile che questi ragazzi abbiano pari opportunità di raggiungere il centro - dove sono impegnati in attività e laboratori - e da lì tornare a casa, in totale sicurezza", hanno spiegato gli operatori della Cooperativa. Per questo si ricercano sia autisti che accompagnatori, che sulla base delle richieste e della disponibilità possano garantire il trasporto degli utenti.

Dettagli e requisiti

Le due sedi si trovano a Montichiari in via Matteotti 12B e a Ponte San Marco, frazione di Calcinato, in via Pietro Romanelli 12; il servizio a Montichiari inizia al mattino alle 8 e un altro giro parte invece alle 7.30. Al pomeriggio i trasporti sono previsti fra le 16 e le 17. Ai volontari è richiesta la disponibilità in base alle proprie esigenze e l’unico requisito necessario è l’essere in possesso della patente B, oltre alla voglia di fare qualcosa per gli altri, sempre con il sorriso.