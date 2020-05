La “Silvi-Run” è in formato video e può partecipare chiunque!

La “Silvi-Run” è in formato video, ma si punta a riproporla in autunno. Chiunque può filmarsi e partecipare. Gli amici della clarense scomparsa a settembre del 2018 non si arrendono. Vorrebbero organizzare nuovamente l’appuntamento in Villa Mazzotti tra settembre e ottobre.

“Silvi-Run” in formato video

Sveglia, colazione, preparazione. E via, si corre. Non in Villa Mazzotti, ma in un video clip. Domenica 20 maggio era in programma, all’interno di Chiarissima, la seconda edizione della «Silvi-Run», ma purtroppo anche questo importantissimo appuntamento è saltato a causa del Coronavirus.

Eppure, gli amici di Silvia Cavalli, la giovane scomparsa a soli 30 anni nel settembre del 2018, non si sono persi d’animo. Loro, con l’appoggio della famiglia, hanno infatti deciso fin da subito di tenerne vivo il ricordo e tra le tante iniziative (volte soprattutto a finanziare la ricerca), hanno voluto comunque organizzare qualcosa. E non hanno rinunciato all’appuntamento che, se possibile, organizzeranno tra fine settembre e ottobre.

Il commento degli amici

“Abbiamo pensato alla simulazione di quella che sarebbe dovuta essere la giornata. Dalla sveglia al momento della corsa, ci siamo filmati, anche con la partecipazione della famiglia, ed abbiamo unito il tutto. Poi, infine, in questa quarantena, abbiamo potuto ritrovare un video di Silvia, il giorno della sua laurea, nella corsa con il salto delle siepi. Un momento più unico che raro. Non ci abbiamo però ancora rinunciato. Se sarà possibile, vogliamo riproporre l’evento benefico in autunno. Per ora, potete mandarci i vostri video, potete condividere con noi questa corsa in nome di Silvia”, ha spiegato Cristian Vezzoli, amico di Silvia e membro dello staff organizzativo.

In questo periodo duro abbiamo dovuto mettere da parte i nostri progetti per poter dedicare tutto il tempo alle nostre famiglie e per poter restare tutti al sicuro. Avevamo tante idee per quest’anno, tra le quali la seconda edizione della Silvi-Run…ma non temete, ci stiamo re-invitando, progettando e organizzando. Anche se non potremo abbracciarci, salutarci, stringerci la mano…vogliamo farvi sentire la nostra energia.

Hanno invece scritto sulla loro pagina Facebook.

Partecipa anche tu

I clip devono semplicemente essere pubblicati accompagnati dagli hashtag #corritu #silvirun #camminamanontroppo e con il tag alla pagina Facebook «Silvia HIP 65474», come la stella in nome della giovane.