Oltre 80 identificati dalla Locale: campagna per la sicurezza a Pontevico e Alfianello

Sicurezza al centro. Il comando della Polizia Locale dell’Unione Comuni Pontevico e Robecco d’Oglio in convenzione anche con il Comune di Alfianello ha come obiettivo il migliorare costantemente la sicurezza dei territori di competenza. Controlli straordinari serali della Polizia Locale hanno portato all’identificazione di oltre 80 persone, mentre in un servizio di controllo sul territorio è stato fermato un uomo alla guida di un’autovettura che da tempo era oggetto di attenzione da parte del Comando a seguito di segnalazioni.

Un’estate intensa quella del comandante Luca Familiare della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Pontevico e Robecco d’Oglio che, ha per convenzione e competenza anche il Comune di Alfianello. Al centro dell’attenzione il garantire sempre una maggior sicurezza e prevenzione per le tre comunità e per l’utenza che attraversa questi territori.

Diverse le azioni messe in campo in tal senso, destinate a proseguire, sin dai primi mesi di questa stagione estiva sono stati effettuati servizi straordinari di controlli del territorio promossi dal Comando Locale, con la collaborazione della Polizia Locale della Provincia di Brescia, in particolare nei Comuni di Pontevico e di Alfianello per attinenza provinciale bresciana, data l’efficacia non è da escludersi possa essere proposto o replicato nel cremonese con il supporto delle forze del relativo territorio.

Tali attività sono finalizzate al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e hanno visto impegnate quattro pattuglie con otto operatori complessivamente distribuiti in punti strategici. Durante l’operazione di giugno sono stati controllati circa 65 veicoli e identificate oltre 80 persone, tra conducenti e passeggeri. Sono emerse alcune irregolarità riconducibili a violazioni minori del Codice della Strada, come mancata revisione del veicolo, dimenticanza dei documenti di circolazione e guida senza cintura di sicurezza. Per quanto concerne invece il servizio di contrasto alla guida in stato di alterazione i dati sono soddisfacenti e rincuoranti. Il dato emerso infatti dai controlli alcolemici e antidroga effettuati nel corso della serata, con strumentazioni all’avanguardia messe a disposizione dalla Polizia Provinciale: nessun conducente è risultato positivi. Alcuni soggetti risultati positivi al pretest alcolemico presentavano comunque valori entro i limiti consentiti.

"Si tratta di un’attività di prevenzione importante – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, dottor Luca Familiare – che ha dimostrato una buona consapevolezza da parte degli automobilisti rispetto alle regole fondamentali della sicurezza stradale. Ringrazio il personale coinvolto e la Polizia Provinciale per il supporto operativo fornito".

L’Unione dei Comuni vuole confermare l’impegno nella prevenzione degli incidenti stradali, anche attraverso attività serali e notturne ad alto impatto, nell’ambito di una strategia più ampia di sicurezza urbana e tutela della collettività. A dimostrazione di tale concretezza è doveroso annoverare anche quanto accaduto durante un servizio diurno di pattugliamento del territorio dei tre Comuni in convenzione.

Il caso

Precedentemente segnalato alle autorità è stato intercettato un conducente, a bordo di una Fiat Punto, che sottoposto a controllo documentale e ad accertamento del tasso alcolemico, è risultato positivo all’alcoltest con valori ben superiori ai limiti consentiti. Il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dell’identificazione, è emerso che l’uomo era in possesso di una patente di guida extra-UE non convertibile, commettendo un altra violazione al Codice della Strada: per tale motivo gli è stata contestata la sanzione amministrativa di 5mila euro per guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

L’attività si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio ambientale e prevenzione dei reati stradali, e dimostra l’efficacia del lavoro costante e silenzioso portato avanti dal personale della Polizia Locale. "Ringrazio il personale in servizio – ha commentato il Comandante della Polizia Locale, dottor Luca Familiare – per la professionalità dimostrata. Questo tipo di controlli tutela non solo il decoro urbano, ma soprattutto la sicurezza della comunità".

Il commento del vicesindaco pontevichese

Soddisfatto dei risultati anche il vicesindaco di Pontevico Marcello Migliorati "Il nostro obiettivo è la sicurezza che va dai controlli serali alla videosorveglianza potenziata - ha commentato Migliorati - Dall’inizio dell’estate la Polizia Locale ha intensificato le attività per garantire maggiore sicurezza nel territorio. In collaborazione con la Polizia Provinciale è stato effettuato un importante servizio serale con quattro pattuglie che, è nostra intenzione ripetere. La Polizia Locale prosegue inoltre un monitoraggio costante del territorio, anche grazie al potenziamento della videosorveglianza: come nel caso dell’individuazione e il fermo di un conducente in stato di ebbrezza e senza patente. Particolare attenzione la stiamo dedicando anche al fenomeno dei motorini rumorosi, con diversi fermi effettuati. Ancora alta la preoccupazione per l’alta velocità in vie come via XX Settembre e via Marconi, dove però i vincoli sulle strade provinciali limitano gli interventi. Abbiamo inoltre avviato un progetto per rafforzare il servizio con un agente in più per 8 ore settimanali. Oltre a Pontevico, il nostro Comando dell’Unione Comuni con poche risorse sta facendo il massimo su tutte le comunità di competenza".