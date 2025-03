La sede dei Pensionati di nuovo nel mirino: "E' il 13esimo furto dal 2018"

Non c’è pace per l’associazione Pensionati, vittima dell’ennesimo furto. «Credo sia il 13esimo in 7 anni anni, ormai ho perso il conto», ha commentato con amarezza il presidente Aldo Micheloni, stufo, anzi «nauseato» dal nuovo episodio di inciviltà che la sede di San Pancrazio.

La sede dei Pensionati di nuovo nel mirino

Il ladro ha colpito tra sabato e domenica, intrufolandosi negli spazi di Palazzo Gloria tra l’una e le due di notte. Per agire indisturbato ha tagliato i cavi delle telecamere, per poi entrare negli spazi dedicati alla terapia occupazionale scassinando due porte e mettendo a soqquadro cassetti, scrivanie e armadi in cerca di qualche spicciolo. Un colpo fotocopia di quello avvenuto poco più di un anno fa, sempre nella sede della frazione, dove il conto dei danni è stato di gran lunga più elevato rispetto all’entità del furto: il colpevole, infatti, ha messo le mani su circa 340 euro (le offerte degli utenti che partecipano ai servizi dell’associazione), lasciandosi dietro vetri rotte, serrature distrutte e altri segni di scasso.

Purtroppo, non è la prima volta, a questi episodi i volontari si sono (tristemente) abituati. Al raid del febbraio 2024, quando il colpevole era fuggito con la centralina del riscaldamento scambiandola per l’allarme, e al colpo del 2021, quando i delinquenti avevano forzato la porta del magazzino della sede di Palazzolo per poi rubare un cellulare, fanno da corollario una lunghissima serie di piccoli ma spiacevoli furtarelli che dietro, con tutta probabilità, vedono quasi sempre lo stesso responsabile. Quest'ultimo porta a 13 il conto dei furti subiti dall'associazione dal 2018, il settimo negli ultimi due anni a San Pancrazio, a cui si aggiungerebbe altri quattro micro episodi (alcune decine di euro spariti dagli uffici) non denunciati.

Ai volontari non è rimasto altro che denunciare l’effrazione ai carabinieri, che hanno acquisito tutte le immagini disponibili della sorveglianza. Non risultano invece segni di scasso all'esterno della struttura.

