La scuola primaria "Leonardo Da Vinci" di Cellatica pronta alla riapertura

La scuola primaria di Cellatica è pronta alla riapertura dopo il raid incendiario del 18 settembre scorso.

La scuola primaria "Leonardo Da Vinci" pronta alla riapertura

La riapertura coinciderà con il ritorno sui banchi di scuola domani, lunedì 9 gennaio 2023. Il 18 settembre 2022 quattro giovani ammucchiarono banchi, libri e quaderni al primo piano dell’istituto e poi diedero tutto alle fiamme. Ora, a distanza di poco più di 90 giorni, il plesso della primaria "Leonardo Da Vinci" di via Risorgimento a Cellatica è pronto a riaprire i battenti. Con un costo complessivo pari a 380mila euro la scuola è stata messa a nuovo con tanto di sistema d'allarme e antincendio; rinnovati anche gli ambienti della mensa.

Cosa si era previsto, i lavori hanno preso il via il 9 novembre 2022

Il bando di assegnazione prevede un tempo di lavoro stimato in 40 giorni (lavorativi) per la pulizia ed il ripristino degli ambienti. I lavori interesseranno sia interventi di verifica e pulizia delle attrezzature (pc, stampanti etc) e degli arredi nonché la pulizia, il ripristino e la messa in sicurezza delle parti di edificio danneggiate. Saranno svolte conteporaneamente e nei giorni successivi al completamento di questi lavori le opere all’impianto elettrico e di tinteggiatura.

"In questi giorni ho avuto modo di dialogare con il responsabile della ditta a cui ho espresso, a nome della comunità, il desiderio che tali lavori vengano svolti con la più profonda dedizione e accuratezza nonché nei tempi stabiliti e concordati - aveva dichiarato il sindaco Marco Marini - Ho riscontrato serietà, dedizione e impegno ad assolvere il compito nella più alta professionalità possibile nonché una profonda sensibilità e responsabilità per il luogo dove i lavori stessi si stanno svolgendo. Stando a questi dati la conclusione definitiva dei lavori è prevista per la fine del mese di dicembre 2022 o i primi giorni di gennaio 2023. Colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Tecnico e gli uffici comunali per il lavoro profuso in questi mesi".

Donare per far tornare il sorriso sul volto dei bambini

Un evento che ha colpito in modo particolare i piccoli alunni. Proprio per far ritrovare loro serenità la comunità ha regalato nuovo materiale scolastico, che andrà a sostituire quello finito in cenere a seguito dell'atto vandalico. Continua inoltre la raccolta fondi per aiutare la scuola nell’acquisto dei materiali perduti ma anche per programmare percorsi volti a far ritrovare il benessere ai più piccoli. Iniziativa promossa dal Comitato Genitori di Cellatica, dall’Istituto Comprensivo, Comune e Oratorio.