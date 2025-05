La Santa Cecilia al Giubileo delle Bande nella città eterna

Un sogno che si avvera: la banda Santa Cecilia di Borgo San Giacomo ha suonato per Papa Leone XIV.

"È’ nel lontano 27 luglio 2024 che la Banda Santa Cecilia si è iscritta al Giubileo delle Bande tramite la federazione Associazione Bande Bresciane alla quale siamo associati- ha raccontato Giusi Baratta, presidente della banda - Il percorso per arrivare alla chiusura di tutte le questioni burocratiche, logistiche ed organizzative è stato lungo e tortuoso ma ne è valsa la pena. Da subito abbiamo coinvolto il nostro Don Fausto Mussinelli che ha avuto un ruolo fondamentale in questo progetto , il quale ha curato l’aspetto logistico e il programma della visita alla città , il tutto in maniera eccellente...non potevamo avere una guida turistica migliore di Don Fausto che ringrazio tantissimo a nome di tutto il gruppo. Quindi il pomeriggio del Venerdì 9 maggio , in pullman, alle 13.30 siamo partiti dalla Piazza di Borgo San Giacomo 33 componenti della Banda e 21 accompagnatori verso la capitale. Il Sabato mattina Don Fausto ci ha fatto da guida al pellegrinaggio alla Porta Santa in Santa Maria Maggiore e una preghiera sulla tomba di Papa Francesco, la visita alla città è proseguita poi verso i monumenti maggiori dell’urbe e pellegrinaggio alla Porta Santa in San Pietro. Al pomeriggio, Roma è stata invasa dalla musica: in più di 30 piazze , gruppi provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, hanno portato un’aria di festa con la loro musica, la Banda Santa Cecilia si è esibita in Piazza del Popolo con altre 6 Bande...qui un ingresso trionfale, attraversando tutta la piazza davanti a una folla gremita. È stato un pomeriggio meraviglioso: condividere la stessa passione con tanti bandisti provenienti da altre località d’Italia e stringere subito amicizia, scambiarci i contatti, gioire suonando...la musica ha questo potere di coinvolgimento, è il linguaggio dei sentimenti positivi, di bellezza. Il nostro Giubileo ha avuto il suo culmine la Domenica mattina con il ritrovo di tutte le Bande e gruppi folkloristici in Piazza Cavour per la Santa Messa solenne celebrata da Monsignor Fisichella, al termine , sfilando e suonando, in un corteo infinito di Bande, di musica , abbiamo percorso via della Conciliazione per arrivare in Piazza San Pietro...un corteo lunghissimo ....migliaia di persone che salutavano, che applaudivano, che ci acclamavano, momenti indescrivibili....arrivati in Piazza San Pietro ci hanno posizionato in primissima fila, sotto la finestra in cui , pochi minuti dopo, si sarebbe affacciato Papa Leone XIV. Le emozioni che ho provato percorrendo la Via Conciliazione e l’ingresso in San Pietro non saprei come descriverle , un'esplosione di gioia e commozione. Ma il culmine è stato quando il nuovo papa ha parlato a tutti noi. Sto ancora realizzando la portata dell'evento che abbiamo vissuto, un momento storico, unico, il neo eletto Papa al suo primo Regina Coeli nomina le Bande Musicali e mette in evidenza l’importanza della musica che unisce, che porta gioia e pace. Questa sarà un'esperienza che rimarrà custodita per sempre nel mio cuore con tanto orgoglio. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla sinergia di forze esterne che ringraziamo, in particolar modo l'assessore Silvia Sbruzzi e tutti i nostri sponsor e tutti i nostri simpatizzanti".