La roggia Gambaresca si tinge di bianco: indagini in corso.
Indagini in corso alla roggia Gambaresca
La scoperta questa mattina (lunedì 1 settembre 2025) nella roggia Gambaresca, situata tra i comuni di Offlaga e Verolanuova. Immediatamente il fatto è stato segnalato ad Arpa, al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Manerbio.
Ipotesi sversamento latte
Ancora non si sa esattamente a cosa sia dovuto il colore bianco assunto dall’acqua: da una prima ricostruzione pare però che l’ipotesi più accreditata è che si tratti di latte.
“Visto che lo sversamento di sostanze è qualcosa che si ripresenta ciclicamente è necessario fare attenzione ed intervenire tempestivamente in modo che tali episodi non si verifichino più – ha dichiarato il sindaco Stefano Dotti – . L’ambiente va tutelato, dobbiamo fare il possibile per preservarlo”.