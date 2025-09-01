La roggia Gambaresca si tinge di bianco: indagini in corso.

Indagini in corso alla roggia Gambaresca

La scoperta questa mattina (lunedì 1 settembre 2025) nella roggia Gambaresca, situata tra i comuni di Offlaga e Verolanuova. Immediatamente il fatto è stato segnalato ad Arpa, al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Manerbio.

Ipotesi sversamento latte

Ancora non si sa esattamente a cosa sia dovuto il colore bianco assunto dall’acqua: da una prima ricostruzione pare però che l’ipotesi più accreditata è che si tratti di latte.