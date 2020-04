Anticipo della cassa integrazione da integrazione da parte di regione

La Regione annuncia che garantirà le risorse per l’anticipo della cassa integrazione

Che l’emergenza sanitaria si potesse trasformare in emergenza economica e, di conseguenza, sociale, era più che evidente e, purtroppo, questo è uno scenario che di giorno in giorno sta assumendo contorni sempre più evidenti. Il doveroso blocco delle attività produttive non essenziali a tutela della salute pubblica ha avuto come effetto collaterale quello di gravare sul reddito di decine di lavoratori.

Per questa ragione, Regione Lombardia “Grazie ad un accordo con il sistema bancario e i sindacati garantisce le risorse per l’anticipo della cassa integrazione”, come ha annunciato il governatore regionale Attilio Fontana in un videomessaggio rivolto ai lavoratori lombardi.

“Entro una settimana fino a 1 milione di lombardi potranno chiedere in banca l’assegno, soldi veri. Se lo Stato non c’è garantiamo noi. In Lombardia parliamo con i fatti”.

Torna alla HOME PAGE