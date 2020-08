La Protezione Civile di San Paolo potrà contare su 14 volontari, sindaco compreso.

Protezione Civile San Paolo

Il Gruppo di Protezione Civile di San Paolo è ormai formato: 14 volontari hanno infatti superato l’esame online e ora si apprestano a entrare in azione.

Tra questi c’è anche il primo cittadino Giancarla Zernini, sempre in prima linea per il proprio paese. «Dopo aver superato questo esame adesso dovremmo incontrarci l’8 settembre in sala consiliare a San Paolo, insieme al gruppo di Barbariga del quale faremo parte, per programmare la prova pratica, che probabilmente faremo a Barbariga – ha spiegato il sindaco – Di fatto siamo già operativi, ma voglio incontrare tutte le persone che hanno superato l’esame per avere la certezza che tutti vogliano prendersi questo impegno».