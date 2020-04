La Protezione civile di Dello perde il suo pilastro Ezio Prandelli.

Addio a Ezio Prandelli

Per Dello era un punto di riferimento.

Infatti non era solo uno dei fondatori della Protezione civile, ma era proprio un volontario instancabile a tutto tondo e una persona della quale ci si poteva fidare, sempre pronto ad aiutarti.

La scomparsa di Ezio Prandelli, morto a 69 anni, ha lasciato un grande vuoto nella comunità di Dello, dove era conosciutissimo e ben voluto.

“Ezio era una di quelle persone che ognuno di noi vorrebbe avere come amico – ha commentato il sindaco Riccardo Canini – Con lui si discorreva di ogni cosa, non restavi mai senza parole. Aveva sempre qualcosa da raccontare ma sapeva anche ascoltare. Lui c’era sempre. Ripeto, una persona da avere come amico e io sono stato fortunato ad incrociarlo lungo il mio cammino”.

