La piscina di Bagnolo potrebbe riaprire a settembre.

La piscina di Bagnolo Mella potrebbe riaprire a settembre.

Nei giorni scorsi sono state riconsegnate le chiavi dell’impianti ed è stato steso il verbale della riconsegna da parte del gestore, la Sport Management, al proprietario, il Comune di Bagnolo.

Adesso si attende la verifica in contraddittorio della situazione dell’impianto natatorio, anche se sembra che la Sport Management potrebbe non partecipare ad un simile appuntamento e avrebbe già manifestato la sua posizione in una lettera rivolta all’Amministrazione. Stando così le cose, la «palla» passerebbe direttamente in mano al Comune che dovrebbe procedere in autonomia per verificare le condizioni della piscina e per riattivare le utenze. Una fase che, anche a causa dei lavori di risistemazione e gli interventi che sono stati già messi in preventivo, dovrebbe durare almeno sino a fine mese. Per far fronte a questa operazione l’Amministrazione bagnolese ha già accantonato 50.000 euro. Salvo ulteriori intoppi, la piscina di via Borgo dovrebbe così avviarsi alla riapertura in settembre.