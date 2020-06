La piscina di Bagnolo è senza gestore e rischia di non aprire in estate

La piscina di Bagnolo Mella è senza gestore e rischia di non aprire in estate.

Una corsa contro il tempo

La piscina di Bagnolo Mella, in passato al centro di controversie legali e finanziarie, è senza gestore e ora rischia seriamente di rimanere chiusa durante tutta l’estate. Per la piscina di Bagnolo Mella è impossibile avere una vita «tranquilla». In questi giorni infatti è arrivata un’altra «mazzata»: la Sport Management ha infatti chiesto la risoluzione del contratto stipulato il 13 settembre del 2017 e ora l’impianto di via Borgo è rimasto senza gestore. Il Comune si è già messo al lavoro per trovare un nuovo gestore, ma sarà una corsa contro il tempo: il rischio è quello che l’impianto di via Borgo rimanga chiuso in estate.