La piazza chiuderà al traffico per tutti i weekend del mese

Piazza Vittorio Emanuele di Orzinuovi chiuderà al traffico per tutti i weekend del mese di maggio. Per dare respiro ai commercianti e cercare di evitare assembramenti e diffusione del contagio. Orzinuovi tiene le dita incrociate e riprende… dal commercio.

Piazza chiusa durante i weekend per aiutare il commercio

E’ stata emanata nei giorni scorsi, infatti, l’ordinanza di chiusura del «cuore» di Orzinuovi da sabato dalle 19 fino alle 19 del giorno dopo per permettere agli esercenti, che possono lavorare secondo la nuova ordinanza, solamente all’esterno.

Un esperimento anche per cercare di capire come modificare il traffico in altre vie, così il cuore di Orzinuovi verrà chiuso dalle 19 di ogni sabato fino alle 19 della domenica successiva.

E’ questo quello che si evince dall’ordinanza che porta la firma del comandante della Polizia locale Vittorio Paloschi , in accordo con l’Amministrazione comunale e il sindaco Gianpietro Maffoni.

«Abbiamo deciso di chiudere la piazza per evitare assembramenti nel weekend e dare più spazio ai commercianti che in questo periodo possono lavorare solamente all’esterno – ha spiegato Maffoni – Vogliamo che il nostro centro si ripopoli valutando anche questa soluzione per vedere le persone nei locali, con i tavoli distanziati, piuttosto che vedere continui assembramenti».

I commercianti della piazza, al momento, stanno sfruttando i plateatici e non possono servire sotto ai portici. Ma lo spazio a disposizione basta?

Contagi bassi ma ci vuole prudenza

«Al momento in città ce la stiamo cavando bene, i contagi sono pochissimi e la situazione sembra essere in ripresa – ha constatato il primo cittadino – Rimane sempre la paura che qualche comportamento non appropriato potrebbe portare qualche contagio e qualche focolaio. Abbiamo deciso, come Amministrazione, di prendere questa decisione per queste attività che soffrono da più di un anno e adesso possono servire solamente all’esterno. Si è cercato di agevolare il più possibile e dare una mano per i mesi di chiusura. E’ un gesto che non deve essere visto come un via libera ma come sempre bisogna agire con prudenza e cautela: rispettare le distanze, mettere sempre la mascherina, igienizzarsi sempre le mani per non dare chance al virus o aggravare una situazione che è già pericolosa di per se. Bisogna stare attenti, noi faremo rispettare tutte le regole in atto».

I percorsi alternativi

A Orzinuovi in piazza Vittorio Emanuele dalle 19 di ogni sabato fino alle 19 della domenica successiva, a livello sperimentale e solo per il mese di maggio, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli con rimozione forzata di quelli in sosta abusiva. Negli orari e nel periodo citato, si dispone la circolazione a doppio senso nei tratti di strada di senso unico di via Ospitale, Asmondi Buonarroti, Codagli, Chierica, Obici, Bagnadore, Corniani compresi tra le intersezioni stradali della piazza con le vie San Martino e Palestro. Con la provvisoria disciplina della circolazione stradale le vie San Martino e Palestro hanno comunque il diritto di precedenza alle intersezioni stradali con le vie sopra chiamate. La circolazione ovviamente sarà indicata con l’apposita segnaletica stradale in tutte le vie che sono state segnalate.