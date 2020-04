La Pasqua dell’Avis Manerbio dedicata al personale sanitario in prima linea VIDEO

Gli auguri arrivano con un video

La Pasqua dell’Avis Manerbio dedicata al personale sanitario in prima linea

Mese impegnativo per l’associazione dei donatori di sangue manerbiese, che racchiude al suo interno preziosi volontari anche da Alfianello, Bassano Bresciano e San Gervasio Bresciano, per tenere testa all’emergenza Covid-19 e garantire il maggior numero di donatori di sangue ed emo componenti richieste dalle realtà di raccolta.

L’ultima settimana tra le attività ordinarie gestite in completo smart-working per tutelare i volontari, in particolar modo chi opera in segreteria, l’associazione ha recapitato in tre diversi nosocomi del territorio un “dolce” pensiero a chi è sempre impegnato in prima linea da ormai sei settimane a questa parte.

Il dono

Il personale di questi tre ospedali infatti si è visto arrivare in occasione delle festività pasquali un grande uovo di cioccolato fondente della ditta Lekkerland, con all’interno dell’ovale il logo dell’Avis Comunale Manerbio e allegata una lettera dedicata al personale.

“A tutto il personale un sincero e commosso grazie per quanto state affrontando. Il braccio degli avisini è sempre teso, ma a nulla servirebbe se, tese verso il prossimo, non ci fossero le vostre mani, la vostra sensibilità e la vostra dedizione alla professione che svolgete. Per quanto possibile in questo periodo vi auguriamo di cuore, serene festività, confidando che possiate dedicarvi anche alle persone a voi care. Siete nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Continuate a resistere! Con affetto l’Avis Manerbio”.

Un video di ringraziamento è stato pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook dell’Avis Manerbio.

La nostra Pasqua la dedichiamo a loro… Auguri a tutti voi… Pubblicato da Avis Comunale Manerbio su Domenica 12 aprile 2020

Torna alla HOME PAGE