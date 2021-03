«Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, a causa dell’emergenza Covid, rinvia il voto previsto in primavera in Calabria e in oltre mille Comuni italiani. La finestra elettorale prevista dal decreto legge messo a punto dal Viminale va dal 15 settembre al 15 ottobre».

La pandemia fa slittare le elezioni: Seghezzi resta sindaco fino all’autunno

Questa la notizia degli ultimi giorni e che, dunque, prolunga di qualche mese il termine della fine del mandato del sindaco Alessandro Seghezzi.

Dunque, non 10 anni, ma anche qualche mese di più in un periodo non semplice e caratterizzato dal Coronavirus.

«Certamente non posso esserne felice – ha ribadito il primo cittadino – Non perché non sia orgoglioso di guidare il mio paese, ma per le tristi motivazioni che si celano, anzi sono ben evidenti, dietro a questo prolungamento. Questi mesi sono stati realmente difficili e ci hanno messo a dura prova. Anche la nostra comunità è stata fortemente colpita dal virus e purtroppo ci sono state tante vittime. Certamente non è stato un ultimo anno felice o come lo avevo immaginato. Ciò che posso assicurare è solo che anche in questi ultimi mesi farò del mio meglio per i pontogliesi».

E per il futuro? Voci sono già nell’aria (e anche da diverso tempo), ma non c’erano comunque state conferme. «Stiamo lavorando – ha aggiunto Seghezzi – Ma dato il momento, le cose si sono comunque raffreddate. Ci sarà modo di riprendere in mano le questioni quando la situazione sanitaria, anche grazie alla campagna di vaccinazione, prenderà una piega migliore».

Innegabilmente, qualche mese in più permetterà di ultimare quanto già intrapreso negli scorsi anni e forse anche qualcosa di nuovo.

«Ci sono diverse cose in programma e sicuramente non mancherà la possibilità di avviare ancora qualcosa – ha concluso il primo cittadino – Mi riempie di orgoglio anche il progetto di riqualificazione che interesserà l’ex Manifattura di Pontoglio bassa e soprattutto il fatto che l’area è stata affidata al Comune praticamente a costo zero».

Infine non è mancato un ultimo invito, proprio in merito alla situazione sanitaria.

«Comprendo dopo un anno siamo stanchi e stufi, ma ribadisco l’importanza di prestare attenzione alle regole, evitare gli assembramenti e indossare la mascherina. Solo con questi accorgimenti possiamo proteggere noi e i nostri cari», ha sottolineato il sindaco.