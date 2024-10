Protagonisti di un evento che rimarrà impresso nella storia. Ad Assisi per il primo G7 della disabilità c’era anche la grande famiglia di Cooperativa La Nuvola che ha trascorso in Umbria due giorni, domenica e lunedì.

La Nuvola tra i protagonisti del primo G7 sulla disabilità ad Assisi

Il forum internazionale che riunisce i leader di sette delle principali economie avanzate del mondo: Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Italia e promuove il dialogo e la cooperazione, per la prima volta è stato dedicato esclusivamente ai temi dell’inclusione e della disabilità con i massimi esponenti che hanno preso la parola sul palco in pietra della Basilica di Assisi. Un evento storico voluto dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, e sostenuto dai Ministri che si occupano di disabilità di tutti i Paesi partecipanti. Il tutto è stato organizzato per lanciare un messaggio di condivisione e di pace, per mettere al centro delle agende internazionali i temi dell’inclusione, dell’accessibilità universale, della vita autonoma e indipendente, della valorizzazione dei talenti, dell’inclusione lavorativa e del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica.

Nella prima giornata, quella di domenica, l’accoglienza delle delegazioni ministeriali è avvenuta, per la prima volta nella storia, a porte aperte ed è stata condivisa con le persone, le famiglie, le associazioni, i cittadini. In quest’occasione, la presidente de La Nuvola, Rosangela Donzelli e tutto il gruppo (tra cui anche le responsabili di settore Laura Deviardi e Antonella Munda) hanno avuto l’occasione di abbracciare il Ministro Locatelli e intrattenersi con lei. Un momento epico ed emozionante al quale si sono aggiunti tutti quelli vissuti i due giorni davvero intensi e indimenticabili.

"Siamo partiti in cinquanta ed è stata un’esperienza meravigliosa – hanno ribadito la presidente Donzelli e responsabile Munda – E’ stato faticoso, ma è andata meglio delle più rosee aspettative. Abbiamo viaggiato con un pullman attrezzato e siamo riusciti a far quadrare le esigenze di tutti così da far vivere ad ognuno tutte le emozioni possibile. C’erano gli utenti e gli operatori, ma anche le famiglie che hanno condiviso l’avventura. La preparazione del viaggio è stata certamente intesa, così come quanto vissuto, ma ne è valsa la pena: siamo contenti di aver reso possibile un viaggio che non tutti avrebbero potuto affrontare. Speriamo davvero che questo, come ribadito anche dal nostro ministro, di evoluzione culturale capace di abbracciare tutte le persone così da creare un contesto di vera inclusione".