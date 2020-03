La musica e il basket in lutto per Maurizio Regosa, conosciuto come Gioele: l’ex clarinettista è scomparso nei giorni scorsi all’età di 65 anni.

La musica e il basket in lutto per Gioele

Ha riempito il suo mondo di musica e allegria, affrontando la malattia a testa alta e con il sorriso stampato sempre sul volto. Così Gioele, al secolo Maurizio Regosa, scomparso nei giorni scorsi a soli 65 anni, si è guadagnato il suo soprannome: e, soprattutto, un posto nel cuore dei Musicisti di Rodolfo che ora piangono il loro storico clarinettista. Lo ricordano anche gli amici del ManerbioBasket come «una persona limpida e generosa, presente sempre alle nostre partite con competenza e sostegno ai nostri colori» e colleghi del Centro di educazione musicale, stretti nel lutto. «Siamo davvero molto dispiaciuti per la scomparsa di Gioele: ci aggreghiamo al dolore del fratello e del famigliari, a cui siamo vicini». L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 13 marzo.

TORNA ALLA HOME PAGE