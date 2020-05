La movida orceana è sotto il controllo delle Forze dell’Ordine

La movida orceana? E’ sotto controllo e si svolge in tutta sicurezza.

La movida orceana è sotto controllo

Dopo mesi di chiusura la piazza torna a vivere, così come la movida orceana. Sabato il centro è tornato protagonista della città: gli orceani si sono riversati nelle vie e hanno ripopolato i bar, i negozi, per stare insieme, in una parvenza di normalità.

A differenza di quello che è successo a Brescia, in piazzale Arnaldo la scorsa settimana, dove le Forze dell’Ordine hanno dovuto far sgomberare la calca, gli orceani l’altro weekend hanno mantenuto un comportamento impeccabile: muniti di guanti, mascherine e a distanza di sicurezza gli uni dagli altri, con rispetto, si sono ritrovati nei locali. Il piano di sicurezza messo in atto dall’assessore alla partita Mirko Colossi e dal sindaco Gianpietro Maffoni continua anche questo fine settimana per garantire che tutti rispettino le regole e per evitare di nuovo il diffondersi del contagio: Polizia e carabinieri monitoreranno tutta la città.