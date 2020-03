La materna Marzotto si fa bella per gli studenti

La scuola materna Marzotto è chiusa, ma non è ferma. E si fa bella per accogliere i suoi piccoli studenti una volta che la didattica, frenata dall’emergenza Corona virus, tornerò alla normalità e le porte della struttura si spalancheranno nuovamente.

La Marzotto si fa bella

Approfittando della chiusura imposta dall’ordinanza ministeriale, che ha bloccato in via temporanea l’attività all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, il Comune ha deciso di mettere mano al plesso che ospita l’asilo statale di via Verdi, di proprietà della società partecipata Acm (Azienda Comunale Manerbio) per una serie di interventi di manutenzione (il costo totale non ci è stato fornito, ndr) che da tempo balenavano negli intenti dell’Amministrazione. E la cui necessità, comunque, era davanti agli occhi. L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 13 marzo.