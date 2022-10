La statua della Madonna Pellegrina di Fatima ha ripreso i suoi viaggi attorno al mondo: con lei porta anche un messaggio di pace che oggi, giovedì 13 ottobre, è arrivato anche a Roccafranca.

La Madonna Pellegrina di Fatima è volata a Roccafranca

L’effige nel pomeriggio è atterrata in elicottero nel campo sportivo, accolta dalle autorità civili (presente il sindaco Marco Franzelli) e militari, dalle associazioni, dalla banda e da tantissimi ciitadini in festa. che hanno dato il via alle celebrazioni della la Missione eucaristica della Madonna di Fatima. Posizionata sull'auto scoperta, la statua ha iniziato la sua processione lungo le vie del paese diretta alla parrocchia San Filastro di Ludriano, dove il vicario zonale don Domenico Amidani ha celebrerà la Messa allietata dal coro parrocchiale, seguita dalla processione lungo la frazione.

Le celebrazioni

Le celebrazioni continuerro domani, venerdì, alle 11.45: dopo la celebrazione delle 9 e la recita dell’Angelus Domini alle 11.30, la statua partirà per la parrocchiale di Roccafranca. Seguiranno due giorni intensi, fra celebrazioni e incontri spirituali dedicato a bambini, adulti e anziani: significativa la conferenza in programma per domani sera, alle 20.45, dal titolo «E’ possibile una famiglia felice» aperta a ragazzi e genitori e il pellegrinaggio della madonna al cimitero per rinnovare la fede nella vita eterna, sabato alle 20.30. Domenica, alle 16, il vescovo Domenico Sigalini celebrerà la funzione solenne, al termine della quale la statua della Madonna pellegrina di Fatima farà rotta verso l’oratorio, da cui ripartirà per il suo viaggio fra fazzoletti e palloncini bianchi. Al termine dell’evento ci sarà un rinfresco.

Qui il programma completo: Madonna di Fatima programma