La luce in fondo al Covid: nessun nuovo decesso nel bresciano

Coronavirus, oggi (domenica 3 maggio) non sono stati registrati nuovi decessi: una buona notizia e l’ennesima conferma dell’andamento positivo del contagio. Lo ha confermato l’Ats di Brescia nei dati odierni

Aggiornamenti nel Bresciano

I casi in provincia di Brescia sono 11.593 (esclusi i paesi di competenza dell’Ats Vallecamonica), 40 in più rispetto a ieri: tra questi 36 appartengono alla popolazione generale, 4 sono ospiti di Rsa e 0 sono operatori del comparto Socio Sanitario. Del totale dei positivi al Coronavirus, 1.417 (-4) sono in isolamento obbligatorio a casa, mentre 5.840 (+104) sono i guariti che hanno già l’esito del secondo tampone negativo. Il totale dei decessi è invece 2.303, due in più rispetto a ieri ma, come evidenziato da Ats, avvenuti nel corso di aprile e registrati solo a posteriori dalle anagrafi comunali. Oggi è il primo giorno senza decessi dovuti al Coronavirus: una luce in fondo all’emergenza.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE