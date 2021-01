Non sono note, al momento, le ragioni della lite scoppiata nel tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio in un’azienda di Rovato. Uno dei due contendenti è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

La lite in azienda finisce in ospedale

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 17.54 in un impianto lavorativo di via San Donato a Rovato. Coinvolti nella lite un dipendente dell’azienda e un addetto di una ditta esterna. Dalle parole alle mani il passo è stato breve e per uno dei contendenti si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza dei Volontari di Bornato, a bordo della quale il 51enne è stato trasportato in ospedale a Chiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Erbusco. Le condizioni dell’uomo non sono gravi; al momento non è stata sporta denuncia.