La lite degenera: 26enne denunciato per rapina a Rovato

Entrambi di nazionalità marocchina, avevano trovato riparo in un'abitazione abbandonata in centro

Rovato · 08/10/2025 alle 10:08

Una lite scoppiata nel cuore della notte tra due giovani, entrambi di nazionalità marocchina, si è trasformata in una violenta aggressione. Una vicenda che si è chiusa con una denuncia per rapina ai danni di uno dei due. È successo a Rovato, in un edificio abbandonato in centro al paese.

L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre 2025, all’interno di un’abitazione abbandonata nel centro del paese, dove i due giovani (di 26 e 27 anni) avevano trovato riparo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Chiari (stazione di Rovato e Radiomobile), intervenuti sul posto, il confronto tra i due è rapidamente degenerato. Al punto che, durante la colluttazione, il più giovane avrebbe afferrato una bottiglia, rompendola e colpendo il connazionale all’avambraccio. Il 27enne ha riportato ferite non gravi, ma ha comunque avuto bisogno di cure mediche. E non è finita qui:  l’aggressore si è anche impossessato dello zaino della vittima, all’interno del quale c’era del denaro, per poi darsi alla fuga. La vittima, ferita e sotto shock, è riuscita a chiedere aiuto e a fornire ai militari una descrizione dettagliata del 26enne.

Identificato e denunciato

Grazie alle indagini e agli accertamenti condotti nelle ore successive, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore della rapina, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le condizioni del 27enne non destano preoccupazione, mentre proseguono gli approfondimenti per chiarire nel dettaglio le cause che hanno portato alla violenta lite.

