La Giunta di Coccaglio perde un pezzo: si è dimessa l'assessore Monica Lupatini

La Giunta di Coccaglio perde un pezzo: l'assessore ai Servizi sociali Monica Lupatini ha rassegnato le sue dimissioni. Non lascerà però il Consiglio comunale continuando a sedere fra le fila della maggioranza come esponente del gruppo Fratelli d'Italia.

La Giunta perde un pezzo: si è dimessa l'assessore Monica Lupatini

Classe 1966, Monica Lupatini sulle spalle porta oltre 10 anni di partecipazione attiva alla vita politica del paese: in particolare come assessore a Cultura e Pubblica istruzione del primo mandato dell'ex sindaco Franco Claretti (2009-2014), poi come vicesindaco e assessore ai Servizi sociale del Claretti Bis (2014-2019) e infine mantendo lo stesso assessorato dopo la vittoria di Alberto Facchetti, attuale primo cittadino, eletto nel 2019 con la coalizione di Fratelli d'Italia- Lega Nord Salvini premier e Forza Italia. Una compagine che, come trapela dall'Amministrazione, nonostante le dimissioni dell'assessore di Fratelli d'Italia (partito a cui si era avvicinata nel 2020 e che ora ha perso una rappresentanza in Giunta) per ora rimarrebbe salda.

Impegni lavorativi, ma anche motivi personali (forse legati a divergenze nate all'interno del gruppo di maggioranza) sarebbero alla base della decisione della Lupatini di rinunciare all'incarico in Giunta, ma non al suo posto in Consiglio. Le dimissioni sono state ufficializzate il 30 settembre e ancora non è stato individuato un sostituto.

"Voglio approfittarne per ringraziare il personale attuale dell'ufficio servizi sociali e tutto quello con il quale ho collaborato negli anni, senza di voi niente sarebbe stato possibile". Cominciano così i ringraziamenti che l'ex assessore Monica Lupatini ha affidato ai social - Abbiamo fatto tanto, e ci siamo tanto impegnate a volte soffrendo e altre volte divertendoci ma sempre pensando di fare il bene per i cittadini di Coccaglio. Il mio sincero grazie a voi, alla vostra professionalità e al vostro impegno . Buon lavoro a voi sia che siate a Coccaglio che in qualsiasi altro posto di lavoro".