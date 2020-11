La Giunta Alghisi torna al completo con Peli e Cominelli

Il cerchio si è chiuso. La Giunta del sindaco Samuele Alghisi, che a settembre si era quasi dimezzata a seguito delle dimissioni di due assessori, è di nuovo al completo. Dopo la nomina di Diego Peli, ecco l’ultimo tassello: è l’architetto Serena Cominelli, nuovo assessore con delega ai Lavori pubblici.

La squadra è di nuovo al completo

Competenza. Questo, in sintesi, è il requisito adottato per ricerca dei nuovi membri della Giunta. «In queste settimane abbiamo cercato persone competenti che potessero mettersi subito all’opera senza perdere troppo tempo nella fase di “rodaggio”: abbiamo tante cose da fare e l’assenza di due assessori si fa comunque sentire – ha spiegato Alghisi – L’esperienza di Diego Peli (Bilancio, Programmazione finanziaria e Tributi, Patrimonio e Investimenti) come sindaco di Concesio e in Provincia sarà utile. Dall’altra parte Serena Cominelli, architetto e per anni membro della commissione Paesaggio, è una persona che certamente sarà in grado di prendere i mano i progetti soprattutto nell’ambito di Lavori pubblici, Viabilità, Ambiente ed ecologia».